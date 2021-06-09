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Умер британский актер Бен Робертс из сериала «Чисто английское убийство»

9 июня 2021 20:52
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Ему было 70 лет.

Британский актер Бен Робертс умер  7 июня в возрасте 70 лет, передают "Известия"

«Вспоминаем замечательного Бена Робертса, который, к сожалению, скончался в понедельник. Он сделал большую карьеру в театре, на телевидении и в кино. В настоящее время мы думаем о его жене Хелен и семье», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Бен Робертс родился в 1950 году. Впервые он появился на экране в 1978 году в телевизионном сериале «Место женщины», позже снялся в криминальном боевике «Профессионалы» и сыграл в сериале «Доктор Кто» в 1984 году.

Наибольшую популярность актер получил благодаря роли главного инспектора Дерека Конвея в сериале «Чисто английское убийство» (1984).

 

Фото из открытых источников

Теги: Бен Робертс умер

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