Умер британский актер Бен Робертс из сериала «Чисто английское убийство»

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Британский актер Бен Робертс умер 7 июня в возрасте 70 лет, передают "Известия".

«Вспоминаем замечательного Бена Робертса, который, к сожалению, скончался в понедельник. Он сделал большую карьеру в театре, на телевидении и в кино. В настоящее время мы думаем о его жене Хелен и семье», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Бен Робертс родился в 1950 году. Впервые он появился на экране в 1978 году в телевизионном сериале «Место женщины», позже снялся в криминальном боевике «Профессионалы» и сыграл в сериале «Доктор Кто» в 1984 году.

Наибольшую популярность актер получил благодаря роли главного инспектора Дерека Конвея в сериале «Чисто английское убийство» (1984).

Фото из открытых источников