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Умер актер Олег Юдин

22 февраля 2025 16:25
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В его фильмографии более ста работ, среди известных: сериалы "Универ. Новая общага", "След", "Склифосовский" и "Молодежка".

Актер Олег Юдин умер в возрасте 62 лет, сообщается на сайте КиноТеатр.ру со ссылкой на его окружение, передает РИА Новости.

"С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!", — написал Дмитрий Толмачев.

Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Росии.

В его фильмографии более ста работ, среди известных: сериалы "Универ. Новая общага", "След", "Склифосовский" и "Молодежка".

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