Умер актер из сериалов "Дальнобойщики" и "Берегите женщин" Юрий Кузьменко

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12 июля на 76 –м году ушел из жизни актёр театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко, сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.

Актерский дебют состоялся в 1974 году в фильме «Ваши права?», режиссёра Инессы Селезнёвой. В творческой биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как: «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Неустановленное лицо», «Трагедия века» и других.

В творческой кинобиографии режиссера, сценариста более 30 фильмов, в числе которых: «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и др.