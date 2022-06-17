Украину лишили права проведения «Евровидения» в 2023 году

134

Украина не будет принимать на своей территории международный музыкальный конкурс «Евровидение»в следующем году, пишут "Известия со ссылкой на Европейской Вещательный Союз (EBU).

«После объективного анализа Референтная группа и совет управляющих конкурса «Евровидение» пришли к выводу, что, учитывая нынешние условия, ситуацию в области безопасности и операционные гарантии, необходимые для проведения вещателем, организация и проведение «Евровидения», согласно правилам конкурса, не могут быть исполнены», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве.

Фото: pxhere