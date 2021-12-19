Участница от России Таня Меженцева заняла седьмое место на "Детском Евровидении"

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Таня Меженцева, которая представила Россию на "Детском Евровидении", заняла в конкурсе седьмое место, результаты голосования огласил ведущий шоу, передает РИА Новости.

Юная певица выступила под седьмым номером с песней Mon ami ("Мой друг"), она набрала 124 балла.

Победила исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте — участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).

Всего в финале приняли участие молодые артисты из 19 стран — Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины.

Конкурс прошел в концертном зале La Seine Musicale в западном пригороде Парижа.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова