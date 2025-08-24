Я нашел ошибку
Главные новости:
31 августа "Акрон" примет калининградскую "Балтику".
"Акрон" - ЦСКА - 1:3
Регулярное проведение таких фестивалей, как «Репин навсегда», «Чистый Репин» и «Есенинская осень», сделало село Ширяево заметным явлением в культурной жизни страны.
Участники форума «Музейные маршруты» посетили село Ширяево
Выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается местонахождение нападавшего.
На переезде в Самарской области мужчина с лопатой напал на работников ж/д
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо".
"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" -0:6
Полицейскими возбуждено уголовное дело.
Жительнице Красноармейского района перевела мошенникам более 800 тысяч рублей после звонка "следователя"
Следующий турнир для спортсменки из Жигулевска - US Open в Нью-Йорке. 
Теннесистка Диана Шнайдер, уроженка Самарской области, выиграла турнир в Монтеррее
Руслан Гараев занял первое место среди мужчин в дисциплине сапсерфинг («доска с веслом»).
Самарцы - призеры чемпионата России по серфингу
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С.
25 августа в регионе  дождь, гроза, возможен град, до +25°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники форума «Музейные маршруты» посетили село Ширяево

24 августа 2025 19:03
200
Регулярное проведение таких фестивалей, как «Репин навсегда», «Чистый Репин» и «Есенинская осень», сделало село Ширяево заметным явлением в культурной жизни страны.

С 20 по 23 августа в Самаре проходил всероссийский форум «Музейные маршруты России», организованный Министерством культуры РФ.

Мероприятие объединило более 350 профессионалов музейной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Екатеринбурга и других регионов для выработки новых стратегий развития.

Самарский областной художественный музей, для которого село Ширяево является знаковым объектом культурного наследия и важной точкой на карте региональных музейных проектов, подготовили для гостей программу посещения Историко-музейного комплекса в селе Ширяево, а также экскурсионную программа, включающая посещение штолен и смотровой площадки на Поповой горе. Эти места стали знаковой точкой, вдохновившей Илью Репина на создание эскизов к легендарной картине «Бурлаки на Волге».

Алла Шахматова, директор художественного музея, подчеркивает исключительность этого места:
«Илья Репин и его спутники могли выбрать любое место на Волге, ведь бурлаки в те времена встречались повсеместно, но их привлекла именно природная красота Ширяево! Наша задача – поддерживать историческую память и развивать музейное дело, а также индустрию гостеприимства». За последние два десятилетия благодаря усилиям Самарского художественного музея село преобразилось в динамичный культурный центр».

Регулярное проведение таких фестивалей, как «Репин навсегда», «Чистый Репин» и «Есенинская осень», сделало село Ширяево заметным явлением в культурной жизни страны. В скором времени в Самарском областном художественном музее будет представлена в рамках выставки «одной картины» оригинальное масштабное полотно «Бурлаки на Волге», благодаря сотрудничеству с Государственным Русским музеем».

Участники встречи в Ширяево в рамках «Музейных маршрутов» поделились ценным практическим опытом создания выставок федерального значения.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
524
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
868
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
863
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1208
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
987
Весь список