Участники форума «Музейные маршруты» посетили село Ширяево

С 20 по 23 августа в Самаре проходил всероссийский форум «Музейные маршруты России», организованный Министерством культуры РФ.

Мероприятие объединило более 350 профессионалов музейной сферы из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Волгограда, Екатеринбурга и других регионов для выработки новых стратегий развития.

Самарский областной художественный музей, для которого село Ширяево является знаковым объектом культурного наследия и важной точкой на карте региональных музейных проектов, подготовили для гостей программу посещения Историко-музейного комплекса в селе Ширяево, а также экскурсионную программа, включающая посещение штолен и смотровой площадки на Поповой горе. Эти места стали знаковой точкой, вдохновившей Илью Репина на создание эскизов к легендарной картине «Бурлаки на Волге».

Алла Шахматова, директор художественного музея, подчеркивает исключительность этого места:

«Илья Репин и его спутники могли выбрать любое место на Волге, ведь бурлаки в те времена встречались повсеместно, но их привлекла именно природная красота Ширяево! Наша задача – поддерживать историческую память и развивать музейное дело, а также индустрию гостеприимства». За последние два десятилетия благодаря усилиям Самарского художественного музея село преобразилось в динамичный культурный центр».

Регулярное проведение таких фестивалей, как «Репин навсегда», «Чистый Репин» и «Есенинская осень», сделало село Ширяево заметным явлением в культурной жизни страны. В скором времени в Самарском областном художественном музее будет представлена в рамках выставки «одной картины» оригинальное масштабное полотно «Бурлаки на Волге», благодаря сотрудничеству с Государственным Русским музеем».

Участники встречи в Ширяево в рамках «Музейных маршрутов» поделились ценным практическим опытом создания выставок федерального значения.

Фото: минкульт СО