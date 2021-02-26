У Тольяттинской филармонии появились новые гусли

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2 марта в Камерном зале филармонии состоится концерт-презентация новых клавишных гуслей Русского оркестра. Этот инструмент – подарок генерального партнера Тольяттинской филармонии корпорации «Тольяттиазот». Красота звучания, возможности в сольной и ансамблевой игре, а также в сочетании с вокалом – всё о гуслях и об истории этого древнего инструмента в программе «Гусли сквозь столетия».

У слушателей будет возможность оценить, как звучат гусли с домрой и гусли с фортепиано, в составе квартета с баяном, домрой и бас-балалайкой, и в аккомпанементе вокалисту. Прозвучат романсы, народные песни, авторские сочинения 50-80 годов ХХ века. Поговорим об истории гуслей, родственных инструментах, о роли гуслей в современных музыкальных коллективах и в работе Русского оркестра Тольяттинской филармонии.

Стоит отметить, что в филармонии были гусли, но ученические: в них диапазон звучания ограничен четырьмя октавами. Новые больше, имеют 5 октав и «более объемное и звонкое звучание», – констатировала, опробовав новинку сразу после распаковки, Екатерина Лунькова, играющая на гуслях в Русском оркестре.

Гусли сделаны на Производственном комбинате музыкальных инструментов

фонда П.И. Чайковского – единственном в России предприятии по производству щипковых музыкальных инструментов индивидуального изготовления.

2 марта, вторник, 18.30

Билеты: 180-200 руб.

Камерный зал Тольяттинской филармонии, ул. Победы, 42, http://filarman.ru/event/gusli/

тел. кассы 222-600, к оплате принимаются карты платежных систем

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