У самарского театра оперы и балета сменили название и логотип

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В сфере культуры Самарской области произошли значительные изменения. У театра оперы и балета сменили название и логотип.

— Новый логотип состоит из фрагмента подписи Шостаковича (заглавная Ш), стилизованного под звуковую волну и отсылающего к волнам реки Волги. Отныне мы будем называться #ШостаковичОпераБалет. Новое название поможет вписать бренд самарского театра в общемировой культурный контекст, повысить узнаваемость в России и во всем мире, — сообщили в пресс-службе театра.

Ребрендинг прокомментировала и министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, пишет 63.ру:

— Я считаю, что решение театра вынести имя Шостаковича в свое название, в свой бренд — очень правильное. Это заявка на то, чтобы быть достойными этого имени, это заявка на то, чтобы быть авангардными, это заявка на то, чтобы быть современными, сохраняя традиции и ту историю, которая стоит и за именем великого композитора, и за именем Самарского академического театра оперы и балета.

Фото: Самарский театр оперы и балета