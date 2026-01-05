Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
В новогоднюю ночь 2025-2026 акушеры перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина приняли 12 детей.
Иван Носков лично поздравил семьи, в которых появились первые в 2026 году дети
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Тульский баян «Этюд» торжественно вручен коллективу ДК сельского поселения Тимофеевка

200
Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. 

Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. Сертификат был вручен Ставропольскому району как победителю X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России» в номинации «Место силы».

«Программа «История танкиста Китаева», подготовленная талантливым коллективом коллег, получила заслуженное признание жюри и зрителей. Спасибо каждому участнику, благодаря труду и творчеству которых мы смогли представить такую яркую работа! А также выражаем признательность Александру Ивановичу Китаеву, чей жизненный путь вдохновил на создание столь значимой постановки. Его судьба стала основой нашего творческого вдохновения и подарила зрителям незабываемые эмоции», - поделилась Надежда Игнатьева, руководитель Управления культуры Ставропольского района.

 

Фото:   минкульт СО

