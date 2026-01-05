Тульский баян «Этюд» торжественно вручен коллективу ДК сельского поселения Тимофеевка

Музыкальный инструмент, качественные акустические колонки, микрофоны были приобретены на средства сертификата номиналом 500 тысяч рублей. Сертификат был вручен Ставропольскому району как победителю X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России» в номинации «Место силы».

«Программа «История танкиста Китаева», подготовленная талантливым коллективом коллег, получила заслуженное признание жюри и зрителей. Спасибо каждому участнику, благодаря труду и творчеству которых мы смогли представить такую яркую работа! А также выражаем признательность Александру Ивановичу Китаеву, чей жизненный путь вдохновил на создание столь значимой постановки. Его судьба стала основой нашего творческого вдохновения и подарила зрителям незабываемые эмоции», - поделилась Надежда Игнатьева, руководитель Управления культуры Ставропольского района.

Фото: минкульт СО