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ЦРК «Художественный»: в кино по “Пушкинской карте” - июль 2022

12 июля 2022 22:46
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В июле 2022 года «Художественный» представил картины по Пушкинской карте для зрителей с самыми разными предпочтениями.

Уникальный, исторический кинотеатр области – Центр российской кинематографии «Художественный» — приготовил актуальные премьеры по Пушкинской карте!

В июле 2022 года «Художественный» представил картины по Пушкинской карте для зрителей с самыми разными предпочтениями.

— Месяц начался показами драмы о подростках «Межсезонье» (18+) – остросоциальный российский фильм года.

— Поклонники «лёгкого» жанра в первой половине июля смогут оценить приключенческую комедию «Дикая» (16+).

— Для ценителей отечественной анимации в начале месяца проходили показы ироничного и яркого мультфильма «Кощей. Похититель невест» (6+), покоривший сердца не только детской, но и части взрослой аудитории.

— С 14 июля – авторское кино о первой любви «Страна Саша» (16+). Премьера – в киноклубе «Треугольник» 14 июля в 19.00.

— С 28 июля – обладатель Приза зрительских симпатий на кинофестивале «Окно в Европу», фильм о советских подростках «Асфальтовое солнце» (12+). Премьерный показ – в киноклубе «Треугольник» 28 июля в 19.00

— Завершит месяц премьера семейной комедии «Нахимовцы» (12+), в которой сыграли Андрей Мерзликин и Сергей Гармаш.

«Уважаемые друзья! Приглашаем Вас в наш легендарный кинотеатр, где вы сможете не только погрузиться в атмосферу истории, но и оценить актуальные премьеры фильмов, многие из которых доступны по Пушкинской карте. Наш репертуар составляет команда профессионалов, среди которых – аналитик кинопроката Никита Никитин и легендарный самарский киновед Валерий Бондаренко. Всегда рады видеть вас в «Художественном»!» — рассказала Ирина Мануева, заведующий ЦРК «Художественный».

Пушкинская карта — это бесплатная банковская карта с определенной суммой денег, с которой любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 22 лет может посещать культурные мероприятия, театры, музеи, кино.

Как получить Пушкинскую карту?

Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги»

Подтвердите учетную запись, если необходимо.

Установите мобильное приложение «Госуслуги.Культура» (ios, android) и получите в нём Пушкинскую карту — виртуальную платежную карту системы «Мир».

Как купить билет по Пушкинской карте?

Сканируйте QR-код или переходите по ссылке — https://vk.cc/cbtHk5

Выбирайте кино, дату и время показа

Оплачивайте билеты Пушкинской картой (зелёный значок Пушкина)

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ ДОМА ИЛИ В КАССОВОМ ЗАЛЕ КИНОТЕАТРА, сканируя QR- код электронной витрины!

Сотрудники кинотеатра с удовольствием помогут Вам оформить покупку билетов!

Справки по телефону: 333-48-98, сообщает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:   минкульт СО

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