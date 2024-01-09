Цифровая версия «Ароматов авангарда» продолжит работу в «ЗИМ Галерее» в Самаре

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В связи с большой популярностью цифровая выставка «Ароматы авангарда» продолжит экспонироваться, но в усеченной версии: все 10 цифровых картин русского авангарда из фонда Самарского областного художественного музея и ароматы, разработанные по их мотивам брендом «Без повода», можно будет увидеть на едином проекционном полотне.

Мультимедийное прочтение русского авангарда по-новому передает удивительные состояния картин — покой и динамика, игра света и тени, сочетание форм и фактур, а также переносит зрителя в сюжет: оживший лес «Горы Кассис» кисти Кончаловского, заискрившийся провод «Электросчетчика» Стржеминского или «Трамвай №6» Менькова, мчащийся по городским улицам. Оригиналы представленных работ и другие не менее ценные полотна можно увидеть в залах Самарского областного художественного музея.

Понравившийся аромат можно приобрести в виде свечи или диффузора из лимитированной коллекции: все вырученные средства пойдут на три социокультурных проекта, а на какой именно выбирают сами гости выставки:

1. Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре – Дома Кожевникова, известного как «Дом с часами» на ул. Коммунистической. (проект «Том Сойер феста»)

2. Строительство арт-центра для детей с диагнозом ДЦП – проект благотворительного фонда «Источник Веры».

3. Издание книги «Три Волгаря» о жизненном и творческом пути трех великих художников - Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Валентина Пурыгина.

Выбрать проект для поддержки и аромат можно по ссылке https://xn--80afhaggxf4b8j.xn--p1ai/aromatyavangarda

Благотворительный проект проходит по иницитативе и при поддержке девелоперской компании «Альянс Менеджмент», реализующей проект жилой комплекс «ЗИМ Галерея».

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