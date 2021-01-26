Третьяковка в Самаре и галерея «Виктория» представляют выставочный проект «Новые «реализмы»

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Авангард — синоним эксперимента в искусстве. Для филиала Третьяковки в Самаре он является главным ресурсом, помогающим нам осмыслять наследие прошлого, понимать современность и намечать перспективы будущего.

Проект включает две выставки — «Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре» и «Художники у станка. Искусство после революции». Они открывают для широкого зрителя имена художников, чьё творчество пришлось на переходный период между русским авангардом и соцреализмом. Основываясь на коллекциях Государственной Третьяковской галереи и Самарского областного художественного музея, обе выставки показывают единый вектор художественных процессов в Москве и Самаре.

Передовой отряд. 100 лет авангарда в Самаре

Самарский областной художественный музей, 26.02 — 21.05.2021

Выставка «Передовой отряд» — это совместное исследование сотрудников Филиала Третьяковской галереи и Самарского художественного музея. Оно посвящено истокам нового художественного языка, пришедшего в город после Октябрьской революции.

Цель выставки — восстановить и впервые показать первую коллекцию русского авангарда в том виде, в котором она была собрана в Самаре с 1919 по 1929 год, а также познакомить зрителя с деятельностью и творчеством ярких российских художников, разрабатывавших визуальный язык для нового мира, каким он виделся в 1920-х.

Архитекторами Александром и Ольгой Филимоновыми разработан уникальный экспозиционный проект, преобразующий главное пространство Самарского областного художественного музея — Мраморный зал. Всего на выставке будет представлено 60 произведений из коллекций Государственной Третьяковской галереи и Самарского художественного музея.

Художники у станка. Искусство после революции

Галерея Виктория, 27.02 — 18.04.2021

Выставка посвящена исканиям советских художников первого десятилетия советской власти, когда перед искусством стояла проблема самоопределения, идентификации себя как пролетарского.

Основу экспозиции составляет живопись художников круга «Общества станковистов» (ОСТ) и предшествующих ему групп проекционистов, конкретивистов и других (А.Дейнека, К.Редько, Н.Лучишкин, А.Лабас, А.Тышлер, С.Никритин и др.).

Круг ОСТа выбран как наиболее плодотворное и значимое объединение художников, в чьих работах совмещались современные живописные тенденции, такие как, например, осмысление фото- и киноприемов, обращение к актуальной общественной и научной повестке и высокий уровень теоретизирования. Работа этих художников является ярким примером творческой лаборатории, что не раз отмечалось еще их современниками.