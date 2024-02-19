Тольяттинский театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля "Три фарса из одного циркового фургончика" 

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Театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля «Три фарса из одного циркового фургончика» (16+). Рецепт для унывающих и не очень предложила для тольяттинских театралов Мария Критская, режиссёр из Санкт-Петербурга. 16+

Спектакль Марии Критской, основанный на средневековых французских фарсах, - это зрелищная буффонно-гротесковая фантасмагория эпохи перемен. Артисты передвижного фургончика знаменитого фарсотерапевта Жакомо представят уникальные средства от любой беды: смеховые притирания, фантазийные клистиры, настоянные на художественном вранье примочки… Спа салоны и медики больше не нужны! Фарс прочистит дыхание и угостит толикой здравого смысла для выживания в этом вечно безумном и противоречивом мире.

Эскизный вариант спектакля завоевал симпатии публики на XIV фестивале «Премьера одной репетиции», став лидером зрительского голосования.

К созданию премьерной версии спектакля был привлечён театральный художник Валерий Полуновский (Санкт-Петербург). Его коллекция костюмов к спектаклю решена в стиле метаисторического карнавала.

В спектакле принимают участие артисты Яна Еприкян, Екатерина Зубарева, Александр Кудрявкин, Максим Никлус, Никита Черных.

Премьерные показы состоятся 1, 2, 15 и 27 марта.

Фото: пресс-служба ТЮЗа «Дилижанс»