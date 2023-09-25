Тольяттинский краеведческий музей: встреча «Как звучит деревянный колокольчик. Из истории коллекционирования»

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Лекторий Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» открывает сезон после каникул и приглашает 30 сентября в 15.00 на встречу с коллекционером, дарителем музея Ларисой Францек «Как звучит деревянный колокольчик. Из истории коллекционирования».

Лариса Михайловна в 2021 году преподнесла Тольяттинскому краеведческому музею щедрый дар: часть своей коллекции, 541 декоративный колокольчик XIX - XXI вв. Более 500 из них заняли свое место на выставке «Звонкая история», которая размещается в депозитарии ТКМ.

30 сентября Лариса Михайловна представит всем желающим еще одну часть своей коллекции - декоративные деревянные колокольчики - и расскажет о ней. Почти все работы сделаны в единственном экземпляре. Выполнены в стиле федоскинской, холуйской, мстерской лаковой миниатюры. Есть образцы городецкой, хохломской и т.д. росписей. Некоторые колокольчики являются результатом совместной работы коллекционера и художника.

Если вы хотите узнать, что движет коллекционерами в собирании своих коллекций, что такое кампанофилия, какие еще колокольчики есть в коллекции Л.М. Францек - не упускайте шанс познакомиться с увлеченным человеком и узнать ответы на эти вопросы, приходите на встречу.

Вход свободный.