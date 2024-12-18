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Театр "Самарская площадь": состоится премьера спектакля по пьесе А.П.Чехова «Три сестры»

18 декабря 2024 16:37
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Приуроченная к 70-летнему юбилею основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра Евгения Дробышева.

22 декабря 2024 года в 18:00 в театре "Самарская площадь" состоится премьера спектакля по пьесе А.П.Чехова «Три сестры», приуроченная к 70-летнему юбилею основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра, Заслуженного работника культуры РФ Евгения Борисовича Дробышева.

Антон Чехов
«ТРИ СЕСТРЫ»
драма, 16+
 
Каждый человек рождён для счастья...
Три молодые прекрасные женщины, дочери генерала, переехали из Москвы в уральскую провинцию. Через десять лет умираем отец, и сестрам не на что уехать назад – в Москву.
Как-то мириться с этой жизнью сестрам помогают образованные офицеры, все влюблённые в кого-то из них.
Собственно, вся история – это поиски счастья, которое всё время ускользает, как и символ счастья – Москва.
«Счастье урывочками» – такова жизнь трех прекрасных женщин.
Счастье почти всегда – это область мечтаний.

Режиссёр – Евгений Дробышев
Художник – Карина Автандилова (Москва)
Ассистент режиссёра по пластике – Николай Куглянт (Санкт-Петербург)
Художники по костюмам – Марина Евдоченкова, Карина Автандилова (Москва)

 

Фото:   пресс-служба театра "Самарская площадь"

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