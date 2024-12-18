Театр "Самарская площадь": состоится премьера спектакля по пьесе А.П.Чехова «Три сестры»

147

22 декабря 2024 года в 18:00 в театре "Самарская площадь" состоится премьера спектакля по пьесе А.П.Чехова «Три сестры», приуроченная к 70-летнему юбилею основателя театра, бессменного художественного руководителя, главного режиссёра, Заслуженного работника культуры РФ Евгения Борисовича Дробышева.



Антон Чехов

«ТРИ СЕСТРЫ»

драма, 16+



Каждый человек рождён для счастья...

Три молодые прекрасные женщины, дочери генерала, переехали из Москвы в уральскую провинцию. Через десять лет умираем отец, и сестрам не на что уехать назад – в Москву.

Как-то мириться с этой жизнью сестрам помогают образованные офицеры, все влюблённые в кого-то из них.

Собственно, вся история – это поиски счастья, которое всё время ускользает, как и символ счастья – Москва.

«Счастье урывочками» – такова жизнь трех прекрасных женщин.

Счастье почти всегда – это область мечтаний.



Режиссёр – Евгений Дробышев

Художник – Карина Автандилова (Москва)

Ассистент режиссёра по пластике – Николай Куглянт (Санкт-Петербург)

Художники по костюмам – Марина Евдоченкова, Карина Автандилова (Москва)

Фото: пресс-служба театра "Самарская площадь"