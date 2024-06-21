Я нашел ошибку
Главные новости:
Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.
Более 180 исследований проведено на велоэргометре, поставленном в Ставропольскую больницу
В финале Кирилл Бородачев сразился с соотечественником Тимуром Сафиным и победил.
Братья Бородачевы взяли медали Игр БРИКС
Певица разделит сцену с виртуозным джазовым пианистом из Армении Самвелом Гаспаряном и Джаз-оркестром под управлением заслуженного артиста Самарской области Валерия Мурзова.
Джаз без границ: популярная британская певица выступит в Тольятти
Тюменский театр привозит в Самару свои лучшие спектакли.
Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра
В формате дефиле прошла защита дипломных коллекций студентов 4 курса и экзамен для остальных курсов.
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Мероприятие проводится с целью познакомить ребят с религиозными традициями Ислама, с историей праздника, воспитать нравственные качества у подрастающего поколения.
В Самаре пройдет детский семейный праздник «Курбан-байрам»
Руководитель области отметил, важно не просто сохранять внешний вид исторических зданий, но и наполнять отреставрированные объекты новыми смыслами.
Решение по сердцу: Вячеслав Федорищев заявил о сохранении самарского элеватора
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
2.79
EUR 91.45
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Студенты-модельеры ПВГУС представили в Тольятти свои коллекции в формате открытого FASHION-показа
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Театральный сезон завершится обменными гастролями Самарского театра драмы и Тюменского драматического театра

21 июня 2024 15:57
98
Тюменский театр привозит в Самару свои лучшие спектакли.

173-й театральный сезон в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького завершается обменными гастролями с Тюменским Большим драматическим театром.

Тюменский театр привозит свои лучшие спектакли:

26 и 27 июня будет представлен мюзикл «Семейка Аддамс» (12+). Спектакль – лауреат премии «Золотая маска» в жанре «ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ», четырёхкратный лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра».

28 июня самарцам покажут «Наш городок» (16+) по самой знаменитой пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, пьеса тогда же была удостоена Пулитцеровской премии. Действие разворачивается с 1901 по 1913 год в американском провинциальном городке. В нём – таком же, как и многие-многие другие по всему миру, – не происходит ничего на первый взгляд выдающегося. Но время идёт, и жизнь, единственная и неповторимая, уходит вместе с ним…

29 июня самарских зрителей ждёт «героическая» комедия в двух действиях с одним затишьем «Ветер в тополях» (16+). Пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса получила премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия». Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться…

Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).

А в это время Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра свои спектакли: 27 и 28 июня «Завтра была война» (16+), 29 июня «Весы» (16+), 30 июня «И никого не стало» (16+), а 1 июля –  новинку этого сезона «НА ДНЕ.DOC» (18+).

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В финале Кирилл Бородачев сразился с соотечественником Тимуром Сафиным и победил.
21 июня 2024, 16:19
Братья Бородачевы взяли медали Игр БРИКС
В финале Кирилл Бородачев сразился с соотечественником Тимуром Сафиным и победил. Спорт
63
Мероприятие проводится с целью познакомить ребят с религиозными традициями Ислама, с историей праздника, воспитать нравственные качества у подрастающего поколения.
21 июня 2024, 15:23
В Самаре пройдет детский семейный праздник «Курбан-байрам»
Мероприятие проводится с целью познакомить ребят с религиозными традициями Ислама, с историей праздника, воспитать нравственные качества у подрастающего... Общество
136
Руководитель области отметил, важно не просто сохранять внешний вид исторических зданий, но и наполнять отреставрированные объекты новыми смыслами.
21 июня 2024, 15:14
Решение по сердцу: Вячеслав Федорищев заявил о сохранении самарского элеватора
Руководитель области отметил, важно не просто сохранять внешний вид исторических зданий, но и наполнять отреставрированные объекты новыми смыслами. Политика
119
В центре внимания
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
21 июня 2024  13:58
Правительство региона заберет у Самары вопросы градостроительной политики
338
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
21 июня 2024  13:40
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
211
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
327
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.
20 июня 2024  16:24
Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
428
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
310
Весь список