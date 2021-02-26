«Театральное Приволжье – 2020» близится к финалу

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25 февраля 2021 года в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства «СОВА» прошла встреча с актёрами и режиссёром Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» из Самары. В конце декабря 2020г. «Аленький цветочек» со спектаклем по повести Н.В.Гоголя «Шинель» победил в региональном этапе Окружного фестиваля детских и молодёжных коллективов «Театральное Приволжье-2020» в номинации «Детский спектакль». В пресс-центр юные актёры пришли со своими кукольными «напарниками».

Виктор Михайлов, режиссер Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» МБУ ДО «Центра внешкольной работы «Крылатый» г.о. Самара, рассказал: «Мы достаточно известный детский коллектив. Постоянно принимаем участие в различных фестивалях Агентства социокультурных технологий, принимали участие и в Дельфийских играх. Спектакль «Шинель» является выпускным спектаклем тех ребят, которые на протяжении нескольких лет занимались в театре».

Анастасия Ныник, актриса Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек»: «Мне кажется, что удовольствие в данном спектакле - это то, что ты можешь передать эмоции своего героя и, конечно же, пообщаться через него. А трудности, наверное, заключаются в том, чтобы постоянно держать вот такую, достаточно тяжёлую, куклу».

В пресс-конференции также приняли участие члены регионального жюри Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» по Самарской области, которые рассказали о репертуаре фестиваля, участниках, а также особенностях проведения в 2020 году.

Александр Мальцев, председатель регионального жюри Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье»: «В фестивале принимают участие в основном коллективы любительские, самодеятельные, народные, образцовые театры. Грант фестиваля для них – хорошее подспорье, чтобы изготовить декорации, пошить костюмы. Да и сам конкурс подхлестывает! Он чем-то напоминает мне Евровидение, когда идут сначала сложные отборочные туры, а потом мы все вместе подключаемся в прямом эфире, и проходит итоговое голосование».

Евгений Суворов, секретарь регионального жюри Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», методист ведущей категории ГБУК «Агентства социокультурных технологий»: «Окружной этап состоит из двух этапов: это экспертная оценка региональных членов жюри и оценка зрителей – она будет чуть попозже. И потом по сумме данных оценок, подчеркнём, в прямом эфире, определятся победители по двум номинациям».

Видеоверсии спектаклей-финалистов опубликованы на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф, там же можно будет проголосовать за участников и онлайн присоединиться к финалу 27 марта.

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект ПФО для вовлечения молодежи в театральную среду в целях расширения ее культурного кругозора, формирования культурных и нравственных ценностей, создания условий и стимулов для развития молодежного и детского театрального искусства.

Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе с 2019 года. В этом году региональные отборы проходили в заочном формате, жюри отсмотрели десятки видеозаписей спектаклей. Центральной, но не единственной, темой 2020 года стала память о событиях Великой Отечественной войны. По 13 заявок в двух возрастных категориях от каждого региона округа отобрали в финал. Победители получат премии и гранты.