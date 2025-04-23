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Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»

23 апреля 2025 14:02
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Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»

Театр «Самарская площадь» с победой вернулся с III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ». Основатель и бессменный художественным руководитель театра, Заслуженный работник культуры РФ Евгений Дробышев получил награду «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Красное вино победы», а артист театра Владимир Лоркин, сыгравший в нем фотографа, стал победителем в номинации «Лучшая эпизодическая роль».

«От всей души поздравляю коллектив театра с победой! Важно, что благодаря участию во всероссийском фестивале его увидели и высоко оценили не только зрители Самары, но также жители и театральные эксперты из других городов. К тому же нам есть чем поделиться с коллегами: с прошлого года благодаря гранту от Благотворительного Фонда «Искусство, наука и спорт» спектакль «Красное вино победы» проходит с тифлокомментированием, а значит доступен для незрячих и слабовидящих зрителей», - рассказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.

В этом году спектаклю «Красное вино победы», поставленному по рассказу курского писателя-фронтовика Евгения Носова, исполнится 10 лет: премьера состоялась в мае 2015 года, накануне 70-летия Великой Победы. В течение всей постановки на сцене зрители видят военный госпиталь и его пациентов – бойцов, которые получили серьезные травмы на полях сражений и теперь следят за ходом боевых действий и судьбами своих товарищей с больничных коек. 

«Наш спектакль – это, прежде всего, память о подвиге советского народа-победителя, о тех героях, которые воевали на фронте, и тех, кто день и ночь работал в тылу. Здесь есть место и для слез, и для смеха, и для личных воспоминаний о рассказах наших бабушек и дедушек, - поделился художественный руководитель театра «Самарская площадь» Евгений Дробышев. – Эта победа – не первая награда для нашей постановки, но оттого не менее ценная и значимая для всей труппы и тех, кто работал над спектаклем за пределами сцены». 

Организатором фестиваля «ZA ЖИЗНЬ» выступил Саратовский театр оперетты при поддержке Министерства культуры Саратовской области. Он объединил на одной сцене театры из Москвы, Чебоксар, Луганска, Ярославля, Камышина, Димитровграда и других городов.

Отметим, что жители и гости Самары смогут посмотреть спектакль «Красное вино победы» (12+) накануне Дня Победы, 7 мая в 18:30. Билеты доступны на сайте театра «Самарская площадь» https://theater-samara.ru/.

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