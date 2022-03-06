Театр "Самарская площадь" покажет комедию "Брачный договор" на сцене ДК "Металлург"

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11 марта, в 19:00, на сцене ДК "Металлург" театр "Самарская площадь" покажет добрую семейную комедию по пьесе Эфраима Кишона "Брачный договор".

Каким бы надежным ни был многолетний брак родителей, с годами всё течет, всё изменяется, в том числе и нежность чувств.

Свадьба дочери – дело серьезное. Особенно, если для этого нужно найти свидетельство о браке родителей. А оно, как назло, куда-то пропало. Четверть века этим документом никто не интересовался. Да и нужен ли брачный договор для любви и семейного счастья?



Режиссёр - Евгений Дробышев

В ролях:

Геннадий Муштаков

Наталья Носова

Мария Демидова

Роман Лёксин

Сергей Булатов

Виктория Просвирина.

Начало в 19:00



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