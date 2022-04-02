Студентка Самарского хореографического училища стала финалисткой Всероссийского конкурса «Русский балет»

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Студентка Самарского хореографического училища Полина Дикова стала финалисткой V Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет».

В конкурсе принимали участие студенты выпускных и предвыпускных курсов, проходящие обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в области искусства балета.

В этом году финалистами стали 27 юных талантов из 10 хореографических школ России.

Конкурс организован Фондом социально-культурных инициатив совместно с Министерством культуры Российской Федерации при содействии Московской государственной академии хореографии. Председатель жюри – народный артист СССР, хореограф, балетмейстер Юрий Николаевич Григорович, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО