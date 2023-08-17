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Строительству здания театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске один год

17 августа 2023 16:37
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Театр - студия станет государственным бюджетным учреждением культуры Самарской области "Драматический театр "Грань".

Год строительству здания театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске!

5 этажей выросло всего за 12 месяцев! Сейчас ведутся работы по отделке фасада, прокладке инженерных коммуникаций.

Театр - студия станет государственным бюджетным учреждением культуры Самарской области "Драматический театр "Грань", а уже в 2024 году мы увидим спектакли на новых сценах!

В нашем театре будет три современных зала для зрителей, студия театрального мастерства для юных актёров, музей, выставка, библиотека, мастерские. Сквер "Слава труду" и территория вокруг него будут благоустроены: отремонтированы фасады жилых домов, высажены деревья и кустарники, установлены скамейки и медиа-афиши, сообщает Новокуйбышевск официальный.

 

 

Фото: Театр - студия "Грань"

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