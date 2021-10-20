Стартует голосование за финалистов национального отбора конкурса «Детское Евровидение–2021»

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20 октября в 14:00 по московскому времени стартует интернет-голосование за финалистов национального отбора конкурса «Детское Евровидение–2021». Среди участников национального финала - 13-летняя Юлия Гаврилова из села Кинель-Черкассы Самарской области. Солистка Кинель-Черкасского районного дома культуры вышла в финал, покорив жюри композицией «Мое имя - любовь».

Национальный полуфинал «Детского Евровидения–2021» проводила Академия Игоря Крутого при поддержке федерального телеканала «Карусель». На конкурс было подано около 600 заявок. В российском полуфинале участвовали 65 детей и подростков со всей России. В итоге жюри отобрало 12 песен, исполнители которых выйдут на сцену 26 октября в Москве в национальном финале отборочного тура «Детского Евровидения». Победителя определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри. Выигравший участник поедет на международный конкурс песни «Детское Евровидение», который состоится 19 декабря в Париже.

Оказать поддержку и проголосовать за Юлию Гаврилову можно на официальном сайте конкурса. Голосование продлится до 23:59 25 октября.

Трансляция национального финала конкурса «Детское Евровидение–2021» пройдет на телеканале «Карусель» 30 октября в 19:00 по московскому времени.

13-летняя Юлия Гаврилова В полуфинале участвовали 65 детей со всей страны, из них выбрали 12 победителей. Юля покорила жюри композицией «Мое имя - любовь». Судьи отметили жанровое разнообразие песен. - В этом году было много сильных участников, много динамичных и модных песен, все-таки сказывается влияние TikTok на детей. На кастинге была в основном поп-музыка, но было и фолк-направление, и народные песни в эстрадной обработке, и поп-рок, - рассказал член жюри национального полуфинала конкурса «Детское Евровидение-2021» Константин Работов. В Финал российского конкурса пройдет 26 октября в Москве. Победителя определят интернет-голосование и жюри. Выигравший участник поедет на международный конкурс песни «Детское Евровидение», который состоится 19 декабря в Париже.

Потрясающая новость – наша землячка Юлия Гаврилова, солистка Кинель-Черкасского районного дома культуры стала Национальный полуфинал «Детского Евровидения–2021» проводила Академия Игоря Крутого при поддержке федерального телеканала «Карусель». На конкурс было подано около 600 заявок. В российском полуфинале участвовали 65 детей и подростков со всей России. В итоге жюри отобрало 12 песен, исполнители которых выйдут на сцену 26 октября в Москве в Национальном финале отборочного тура «Детского Евровидения». Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри.