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Стала известна программа Фестиваля балета им. Шелест в октябре 2021 года в Самаре

4 июня 2021 11:48
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Стала известна программа Фестиваля балета им. Шелест в октябре 2021 года в Самаре

Юбилейный сезон завершается, а Самарский академический театр оперы и балета начинает готовиться к следующему, не менее интересному. Впереди главное событие балетной осени в Самаре – ХХI Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест, в этом году носящий название «Под сенью русского балета».

В программе Фестиваля, который пройдет с 22 по 31 октября, три концертные программы: «Эпоха Чернышёва. По страницам балетов Мастера», «Время Долгушина», Шелест-гала «Grand pas Петипа»  –  и два спектакля: «Баядерка» и «Жизель».

В Фестивале примут участие артисты балета Большого, Мариинского театров, Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, Самарского академического театра оперы и балета.

Программа Фестиваля:

22 октября «Эпоха Чернышёва. По страницам балетов Мастера». 6+

Игорь Чернышёв – советский, российский артист балета, балетмейстер, народный артист РСФСР. С 1976 до 1995 года работал главным балетмейстером Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, причём в 1991-1993 годах являлся директором театра.

В первом отделении программы – сюита из балета «Гусарская баллада», во втором – сцены, дуэты, фрагменты из спектаклей: «Спартак», «Ангара», «Поэма двух сердец», «Щелкунчик», «Маленький принц», «Золушка», номера в постановке Игоря Чернышёва «Римский карнавал» на музыку Гектора Берлиоза и «Адажио» на музыку Томазо Альбинони.

24 октября «Баядерка». 6+

27 октября «Время Долгушина». 6+

Никита Долгушин – советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР. С 1997 по 2006 год возглавлял балетную труппу Самарского театра оперы и балета.

В программе вечера – одноактный балет «Павильон Армиды» и концертные номера. Хореография Никиты Долгушина.

29 октября «Жизель». 6+

31 октября Шелест-гала «Grand pas Петипа». 6+

В программе будут представлены сцены, дуэты и номера в хореографии Мариуса Петипа.

хореографии Мариуса Петипа.

 

Теги: Алла Шелест Фестиваль балета

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