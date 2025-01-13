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Спектакли САТОБ проходят с описанием для незрячих и слабовидящих

13 января 2025 17:27
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Была предоставлена возможность насладиться оперой для всей семьи С.Баневича «История Кая и Герды».

3 января на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялись еще два  спектакля с описанием для незрячих и слабовидящих.

На каждом показе присутствовали по 16 человек незрячих и слабовидящих и их сопровождающих, которым была предоставлена возможность насладиться оперой для всей семьи С.Баневича «История Кая и Герды».

Напомним, что Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича стал победителем грантового конкурса на организацию тифлокомментирования и получил кейс с 12-ю комплектами оборудования.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» подвел результаты ежегодного грантового конкурса на организацию тифлокомментирования в театрах России. Подать заявку на участие в конкурсе могли представители театров, которые уже адаптируют свои постановки для незрячих зрителей или только собираются начать это делать.

Тифлокомментарий – лаконичное описание предмета или действия для незрячего человека. В театрах зрителям с нарушением зрения для прослушивания тифлокомментариев дают преемник и наушник. В этом году тифлокомментарий будет поступать в том числе и через приложение «Особый взгляд».

Над адаптацией показов для незрячих гостей работают тифлокомментаторы.

До конца 94-го театрального сезона Шостакович Опера Балет пройдут всего шесть показов с описанием для незрячих и слабовидящих: еще один показ оперы А. Бородина «Князь Игорь», и по два показа оперы для всей семьи С. Баневича «История Кая и Герды» и оперы П.Чайковского «Евгений Онегин».  

 

Фото:   Александр Крылов

Теги: Самара

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