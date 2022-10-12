Спектакль САТОБ «История Кая и Герды» номинирован на премию «Онегин»

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Спектакль Самарского академического театра оперы и балета имения Дмитрия Шостаковича — опера Сергея Баневича «История Кая и Герды» — вошла в шорт-лист Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Событие». Победители будут объявлены 20 ноября на исторической сцене Мариинского театра.

Премьера одной из самых известных опер Сергея Баневича прошла 26 ноября в 2021 году. На самарской сцене этот спектакль был представлен впервые.

Композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу по сказке «Снежная королева» Ханса Кристиана Андерсена.

Сказка о любви и преодолении испытаний получила красочное и яркое воплощение благодаря режиссеру и хореографу Ивану Фадееву, художнику-постановщику Елене Соловьевой, художнику по костюмам Наталье Земалиндиновой, хормейстеру Татьяне Пашутиной. В спектакле были задействованы все творческие цеха театра – оперные солисты, хор, оркестр, балетная труппа. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик – художественный руководитель Самарского театра оперы и балета и главный дирижер Евгений Хохлов.

Национальная театральная премия «Онегин» вручается с 2016 года в Санкт-Петербурге. Премия учреждена в целях популяризации российского оперного искусства, определения ориентиров развития современного российского оперного театра, а также для выявления наиболее интересных коллективов и исполнителей отечественной оперы.

Фото: минкульт СО