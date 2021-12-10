"Созвездии Жигулей": названы новые имена в мире музыки, подающие большие надежды

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ХIII Всероссийский конкурс молодых музыкантов - исполнителей на народных инструментах им. Д.Г. Шаталова назвал новые имена в мире музыки, подающие большие надежды. В одном из самых престижных конкурсов, который проходит в Самарской области, начиная с 1993 года и назван в честь легендарного самарского музыканта и педагога Д. Г. Шаталова, в этом году приняло участие рекордное количество одаренных студентов российских вузов и молодых дарований детских школ искусств.



8 декабря 2021 года в Агентстве социокультурных технологий, которое является организатором конкурса, прошел всероссийский телемост, который соединил музыкантов и педагогов, членов жюри и участников конкурса.



Члены жюри под председательством профессора Самарского государственного института культуры, заслуженного работника культуры России, лауреата международных конкурсов В. П. Максимова, организаторы и участники конкурса - представители признанных в музыкальном мире центров исполнительского искусства на баяне, аккордеоне, домре, балалайке, шестиструнной гитаре из Казани, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова - подвели итоги большой конкурсной работы.



В «Созвездии Жигулей» приняли участие 95 юных музыкантов, среди них студенты высших учебных заведений, колледжей искусств, воспитанники школ искусств из российских регионов. Большая часть из них стала победителями в различных номинациях и возрастных группах: 55 участников –победители и призеры, 21 исполнитель награжден дипломами.



Широко заявила о себе Самарская область, представив сильных участников из Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска, Волжского района. В этом году немало музыкантов-волжан стали победителями и призерами конкурса, продемонстрировав виртуозную игру, а также верность традициям, заложенным еще блистательным музыкантом и педагогом Дмитрием Георгиевичем Шаталовым.



Состав жюри из года в год прирастает талантливыми музыкантами, педагогами и концертирующими исполнителями в одном лице, их имена известны далеко за пределами России.



Для юных музыкантов "Созвездие Жигулей" остается отличной возможностью уверенного пути не только на большую сцену, но и в дальнейшую профессию.



С итогами конкурса «Созвездие Жигулей» можно ознакомиться на сайте ГБУК «Агентство социокультурных технологий».