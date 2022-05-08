СОУНБ  продолжает выездные библиоэкспедиции проекта «Победный май»

39

Самарская областная универсальная научная библиотека в преддверии празднования 9 мая продолжает выездные библиоэкспедиции проекта «Победный май».

В Поволжском музее железнодорожной техники Куйбышевской железной дороги собрались студенты Самарского колледжа железнодорожного транспорта.

Сотрудники краеведческого отдела библиотеки рассказывали, из каких интернет-источников собирать информацию о своих родственниках, воевавших в период Великой Отечественной войны, если семейные архивы скупы, а родных уже нет в живых, нужные вопросы вовремя не заданы.

Кроме того, «Победный май» – это глобальный исторический фотоальбом периода Великой Отечественной войны. Уже седьмой год подряд в библиотеки Самарской области поступают ценнейшие фотографии и документы 1941–1945 годов из личных семейных архивов жителей, а также рассказы о подвигах и дальнейшей послевоенной судьбе наших земляков.

Неизменный интерес у участников проекта вызывают уникальные снимки из военного архива Николая Федоровича Финикова, которые переданы Самарской областной универсальной научной библиотеке его сыном – Львом Николаевичем Финиковым – в рамках областного проекта «Победный май».

Еще один живой артефакт периода войны – подлинное письмо красноармейца с фронта работнице швейной фабрики «Красная звезда» Марии Сезоненко. Это свидетельство традиции: в тылу люди собирали и отправляли посылки на фронт, а бойцы в ответных письмах благодарили их, так завязывались многолетние переписки, порой перераставшие в дружбу.

Украшением экспозиции «Победного мая» является по-своему уникальный документ – дневник библиотекаря Анны Уваровой – хронология будней сотрудников Куйбышевской областной библиотеки в годы войны. На страницах рукописного дневника рассказывается, как библиотекари собирали деньги для фронта, одежду для бойцов, радовались завезенным продуктам, описывается много разных бытовых мелочей, дающих представление о том времени не по учебникам, а сквозь призму жизни рядового человека.

Аудиоверсию дневника Анны Уваровой можно послушать здесь.

Студенты колледжа и сотрудники Куйбышевской железной дороги охотно участвовали в видеоверсии проекта «Мой Победный май», делились историями своей семьи.

Полина Боровик рассказала о своем двоюродном прадедушке Алексее Ивановиче Соколове, память о котором хранит вся семья. Во время боевых действий Алексей Иванович пришел на помощь своим товарищам: один из танков застрял в болоте, подойдя слишком близко к немецким войскам, 13 дней бойцы держали оборону, в итоге погибли. Звание Героя Советского Союза и орден Ленина А.И. Соколов получил посмертно.

Татьяна Фролова, сотрудница библиотеки Куйбышевской железной дороги, гордится своим дедушкой Николаем Семеновичем Кляченковым, потомственным железнодорожником. В 18 лет попав на фронт, он прошел всю войну, служил в танковых войсках, получил ранение в висок, но смог выжить. После войны стал работать машинистом на Куйбышевской железной дороге, продолжая дело своего отца, и, конечно, как многие фронтовики, про войну он рассказывать не любил.

Также библиоэкспедиция «Победный май» побывала на одном из ведущих химических предприятий страны «Куйбышевазот».

Одна из участниц видеоверсии «Мой Победный май» Ирина Аркадьевна Фурзикова, начальник административно-хозяйственного отдела предприятия, рассказала о своем деде Иване Михайловиче Баженове. На войне он получил огнестрельное ранение, в результате которого остался инвалидом, передвигался на одной ноге. Иван Михайлович был добрейшим человеком, жил в поселке Майский Килемарского района Республики Марий Эл, все жители поселка до сих пор его помнят. А 9 мая, когда семья приезжает на кладбище вспомнить деда, на его могиле всегда живые цветы как дань уважения от земляков.

Интересно наблюдать за проектом в действии. По рекомендациям сотрудников библиотеки, Ирина Аркадьевна в специализированных базах данных стала искать информацию о другом своем деде, Гавриле Васильевиче Фурзикове, который воевал на Курской дуге. В итоге ей удалось найти упоминание о нем в именных списках бойцов, а также первичное место захоронения. Для создания истории семьи важна и ценна каждая деталь. Ведь документы, которые находятся на подобных ресурсах, можно скачивать, и это уже будет семейный артефакт. Как например, для Ирины Аркадьевны, которая собирает историю своей семьи, чтобы передать ее уже внучке.

Базы данных, где можно искать информацию о своих пропавших родственниках, – «Подвиг народа», «Память народа», «ОБД Мемориал» – периодически обновляются.

По словам заведующей краеведческим отделом СОУНБ Натальи Стребковой, за период работы библиоэкспедиции в глобальный электронный военный альбом Великой Отечественной войны «Победный май» собрано уже более 5 тысяч документов.

Выездные мероприятия проекта будут продолжаться до конца мая 2022 года.

Фото: минкульт СО