Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
В Самаре задержали врио министра транспорта Ивана Пивкина
В РФ отзывают автомобили Bentley Bentayga из-за опасной неисправности
В РФ отзывают автомобили Bentley Bentayga из-за опасной неисправности
Отделение СФР по Самарской области дополнило лицевые счета 9,8 тысячи жителей региона
Отделение СФР по Самарской области дополнило лицевые счета 9,8 тысячи жителей региона
В Тольятти задержали подозреваемого в ограблении пожилого мужчины
В Тольятти задержали подозреваемого в ограблении пожилого мужчины
28 июня самарские аграрии представят лучшие разработки
28 июня самарские аграрии представят лучшие разработки
«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби
«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби
Инспектор-кинолог из Самарского региона рассказал о службе
Инспектор-кинолог из Самарского региона рассказал о службе
Летний сезон «Открытой лабораторной» начался с Самары
Летний сезон «Открытой лабораторной» начался с Самары
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.42
2.79
EUR 91.45
2.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти пройдет масштабный ретро-фестиваль «Жигули»
Самарская область присоединится к международным, всероссийским и областным мероприятиям, посвящённым Дню памяти и скорби
Жителей Самарского региона приглашают на фестиваль «Праздник русской берёзки» в с. Богатое
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоятся обменные гастроли Самарского и Тюменского театров драмы

21 июня 2024 10:34
130
Состоятся обменные гастроли Самарского и Тюменского театров драмы

173-й театральный сезон в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького завершается обменными гастролями с Тюменским Большим драматическим театром.

Тюменский театр привозит свои лучшие спектакли:

26 и 27 июня будет представлен мюзикл «Семейка Аддамс» (12+). Спектакль – лауреат премии «Золотая маска» в жанре «ОПЕРЕТТА/МЮЗИКЛ», четырёхкратный лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра».

28 июня самарцам покажут «Наш городок» (16+) по самой знаменитой пьесе американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера. Написанная в 1938 году, пьеса тогда же была удостоена Пулитцеровской премии. Действие разворачивается с 1901 по 1913 год в американском провинциальном городке. В нём – таком же, как и многие-многие другие по всему миру, – не происходит ничего на первый взгляд выдающегося. Но время идёт, и жизнь, единственная и неповторимая, уходит вместе с ним…

29 июня самарских зрителей ждёт «героическая» комедия в двух действиях с одним затишьем «Ветер в тополях» (16+). Пьеса современного французского драматурга и сценариста Жеральда Сиблейраса получила премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая комедия». Герои спектакля – три чудака, которые много лет ежедневно собираются на террасе пансионата для престарелых и всеми силами пытаются продлить остроту ощущений жизни. Оказавшись вместе по воле обстоятельств, они ругаются, мирятся, фантазируют, влюбляются, мечтают вырваться…

Завершатся гастроли тюменцев 30 июня мюзиклом в двух действиях по мотивам повестей Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+).

А в это время Самарский театр представит на сцене Тюменского Большого драматического театра свои спектакли: 27 и 28 июня «Завтра была война» (16+), 29 июня «Весы» (16+), 30 июня «И никого не стало» (16+), а 1 июля –  новинку этого сезона «НА ДНЕ.DOC» (18+).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
21 июня 2024  12:35
Движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса будет организовано по временной схеме
127
Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в различных сферах.
20 июня 2024  16:24
Вячеслав Федорищев встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских
411
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
20 июня 2024  09:58
Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России
298
Форум станет площадкой для формирования сообщества молодых профессионалов, получения новых знаний, повышения уровня инженерных компетенций.
19 июня 2024  15:03
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками форума «Инженеры будущего»
422
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
18 июня 2024  16:58
Волонтёрские организации Самарской области отмечены наградами Президента России на Добро.Конференции в Москве
970
Весь список