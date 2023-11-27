Состоялся XVII Самарский инклюзивный «Бал в Заколдованном замке»

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26 ноября 2023 года прошёл XVII Самарский инклюзивный «Бал в Заколдованном замке». Он открыл собой межрегиональную культурно-творческую акцию «Инклюзивные балы России», которая пройдёт с конца ноября по середину декабря в тринадцати регионах нашей страны. На всех балах будут исполняться танцевальные композиции конца XIX – начала XX века, специально адаптированные так, чтобы в них могли вместе участвовать люди с различными формами инвалидности и без. Ожидается, что общее количество участников всех балов превысит 1000 человек. Участниками самарского бала стали более 150 человека, так что задача вполне выполнима!

Программа «Бала в Заколдованном замке» состояла из десятка адаптированных танцев, в перерывах между которыми участники могли немного отдохнуть и насладиться музыкальными номерами и показательными выступлениями от самарских бальных сообществ. Кроме того, в перерывах брали микрофон в свои руки и почётные гости бала, в том числе Игорь Валентинович Качелин, Руководитель управления по делам инвалидов Министерства социально-демографического развития и семейной политики Самарской области. Он не только сказал много тёплых слов в адрес собравшихся, но и пожелал организаторам бала удачи на предстоящем выступлении на Международной выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.

Кульминацией танцевального праздника стал традиционный выбор Короля и Королевы бала. Были также и другие номинации и призы, в результате без подарка не ушёл ни один участник!

Акция «Инклюзивные балы России» проходит второй год подряд, на этот раз её проводит Автономная некоммерческая организация «Лаборатория современной культуры» в рамках проекта «Центр развития инклюзивной бальной культуры» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Благотворительного Фонда «Линия Добра «Линлайн» и муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Заря».

Более подробную информацию о том, как прошёл "Бал в Заколдованном замке", и об акции "Инклюзивные балы России" в целом Вы можете найти в приложенном к письму пресс-релизе. Также отправляем вам первые фотографии с бала, отснятые фотографом Иваном Булатовым.