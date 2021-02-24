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Состоялся Областной семинар-практикум «Кубовая набойка по ткани»

24 февраля 2021 13:05
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Состоялся Областной семинар-практикум Кубовая набойка по ткани

19 февраля 2021 года на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» (г. Самара, ул. Некрасовская, 78) состоялся Областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений «Кубовая набойка по ткани» (18+).

В семинаре-практикуме приняли участие специалисты из 6 муниципальных образований Самарской области (городских округов: Самара, Тольятти, Кинель и муниципальных районов: Кинель-Черкасский, Красноармейский, Красноярский). Среди них самодеятельные мастера, руководители клубных формирований и педагоги дополнительного художественного образования.
Организатор семинара-практикума: ГБУК «Агентство социокультурных технологий».
Ведущий семинара-практикума: Павел Викторович Осипов – мастер по окрашиванию тканей и набойке, мастерская «Балина» (м.р. Кинель-Черкасский).
Участники семинара познакомились с историей древнего ремесла, особенностями технологии, которые сразу же применили на практике - научились печатать резервирующим составом (вапой), узнали как подготовить краситель к последующей работе (запускать куб) и приступили непосредственно к окрашиванию ткани. Сравнили старинные и современные методы крашения, получили готовые образцы окрашенной ткани, которые мастерицы смогут использовать по своему усмотрению- из лоскутов можно сшить аксессуар в традиционном стиле – косметичку, бусы или использовать как часть костюма при изготовлении народной куклы, здесь простор для творчества безграничен!
А навык крашения ткани по старинной технологии поможет участникам семинара-практикума использовать авторский текстиль во взрослом и детском гардеробе, интерьере, при создании аксессуаров или сувениров.
Сейчас набоечное ручное ремесло в России активно возрождается, и прикоснуться к нему – всё равно, что найти в книге самую красивую картинку.
Вот и мы сегодня освоили базовые приемы набойки по ткани, и искренне верим, что данный вид ремесла найдет свое продолжение в клубах и студиях, мастерских и домах культуры, куда вернутся специалисты - участники сегодняшнего семинара и передадут знания своим воспитанникам и ученикам.

По окончании семинара - практикума слушателям были выданы сертификаты Областного методического центра ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

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