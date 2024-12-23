Состоялась встреча  Ирины Калягиной со студентами Самарского государственного института культуры

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Студенты Самарского государственного института культуры получили уникальную возможность погрузиться в мир культурных проектов и узнать о деятельности министерства из первых уст.

Многие из студентов в будущем нацелены на работу в учреждениях культуры региона, поэтому ребятам было интересно узнать о поддержке начинающих деятелей культуры.

Ирина Евгеньевна рассказала о федеральной программе «Земский работник» культуры, которая позволит решить вопрос дефицита кадров в малых городах и на селе. Программа начнет действовать с 2025 года, специалист, который переедет на работу в село или малый город (с численностью жителей до 50 тысяч человек), сможет получить единовременную выплату в миллион рублей. На вопрос от ребят – как попасть на работу в министерство культуры, Ирина Евгеньевна рассказала про кадровый резерв, куда может подать заявку любой желающий, но конечно, есть определенные требования к кандидату, с которыми можно ознакомиться на сайте министерства.

«С удовольствием пообщалась со студентами института культуры. Обсудили программу "Земский работник культуры", развитие креативных индустрий в регионе, Пушкинскую карту, создание совместных творческих программ с нашими учреждениями и многое другое. Спасибо ребятам за открытость, искренность и смелые идеи!», – поделилась Ирина Евгеньевна.

Еще один из обсуждаемых вопросов – расширение возрастной границы программы «Пушкинская карта».

«Хотя бы до 27 лет, чтобы у молодой семьи была возможность посещать любимые театры без ущерба для бюджета», – делятся студенты.Вопрос расширения границ федерального проекта «Пушкинская карта» обсуждается на уроне Правительства РФ, сейчас участие в проекте ограничивается возрастом от 14 до 22 лет. За 3 года реализации программы в Самарской области выдано почти 223 тыс. карт, что составляет 80% от общего числа молодых людей в этом возрасте. Ребята поделились с главой минкульта, что удалось посетить и посмотреть в этом году.

«Мы готовы сидеть где угодно, хочется посещать как можно больше концертов и спектаклей, нам это необходимо для нашей дальнейшей профессиональной деятельности», – рассказали участники встречи.

Многие из ребят и учатся, и уже пробуют себя в профессии. Максим Князев занят в репертуаре театра «Грань» и после окончания института планирует переехать в Новокуйбышевск, Алена Князева, студентка 3 курса кафедры народных инструментов пригласила Ирину Евгеньевну на предновогодние концерты Молодёжного оркестра института.

Алена рассказывает:

- Я играю на домре, это достаточно редкий инструмент. В этом году мы выиграли грант и вместе с ребятами из оркестра организовали несколько выступлений, хотим и дальше выступать, пробовать свои силы на концертных площадках губернии.

В завершении встречи Ирина Калягина рассказала о планах на следующий год – главной темой которого станет празднование 80-летия Великой Победы.

В репертуарный план театральных учреждений будут включены постановки, посвящённые Великой Отечественной войне. Планируются гастроли Большого театра на сцене Самарского театра оперы и балета им. Д.Шостаковича, именно здесь в годы войны работала основная часть труппы Большого театра, а 5 марта 1942 года в исполнении оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда состоялось первое исполнение Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.

Фото: минкульт СО