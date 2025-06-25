Состоялась встреча Ирины Калягиной с организатором проекта «Музейные маршруты России» Александром Солдатовым

124

Состоялась встреча министра культуры Ирины Калягиной с организатором проекта «Музейные маршруты России» Александром Солдатовым, специалистом департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России.



«Музейные маршруты России» — флагманский проект Министерства культуры РФ, представляющий собой цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленных на развитие и продвижение отечественных музеев. Основная цель проекта — поиск современных инструментов и механизмов продвижения музеев и привлечение внимания широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны.

Ожидается, что Самарскую область посетят около 200 гостей из разных регионов России. Стратегические сессии пройдут на площадках ведущих музеев региона, среди которых Самарский областной художественный музей, филиал Государственной Третьяковской галереи, Музей Модерна и др.



«Рады принять экспертное музейное сообщество у нас в регионе. Это возможность показать свой опыт и познакомиться с опытом коллег. Планируем максимально привлечь всех заинтересованных для обсуждения темы развития современных музеев», – отметила министр.



Эксперты обсудят вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, новые технологии, в том числе пиара и маркетинга, способствующие популяризации музейных продуктов.

Фото: минкульт СО