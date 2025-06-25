Состоялась встреча Ирины Калягиной с организатором проекта «Музейные маршруты России» Александром Солдатовым

Я нашел ошибку
Главные новости:
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
После столкновения грузовой автомобиль перевернулся и загорелся. Водитель LADA Granta с множественными переломами был зажат в салоне аварийного автомобиля.
В Сызранском районе на трассе М-5 столкнулись LADA Granta и Фура Dongfeng   
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
Олег Машковцев проинформировал о результатах работы в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Координационного совета и реализуемом по общему с ней принципу окружному общественному проекту «Ментальное здоровье» в регионах ПФО.
Олег Машковцев принял участие в заседании Координационного совета по социальной интеграции детей с инвалидностью под руководством Марии Львовой-Беловой
Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Самарчанка признана виновной в посредничестве в даче взятки
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
Площадка «Выходные с ГТО» расположена у стадиона в парке им. Ю.А.Гагарина и будет работать с 10:00 до 13:00.
Самарцы могут сдать нормативы ГТО в течение лета
Совет ветеранов СВО подвел итоги своей работы за первое полугодие 2025 года.
В Самаре на улице Никитинской открыли новое помещение Совета ветеранов СВО
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Состоялась встреча Ирины Калягиной с организатором проекта «Музейные маршруты России» Александром Солдатовым

25 июня 2025 17:03
124
Проект «Музейные маршруты России» пройдет в губернии в августе. Основная цель проекта — поиск современных инструментов и механизмов продвижения музеев и привлечение внимания широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны.

Состоялась встреча министра культуры Ирины Калягиной с организатором проекта «Музейные маршруты России» Александром Солдатовым, специалистом департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России.

«Музейные маршруты России» — флагманский проект Министерства культуры РФ, представляющий собой цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий, направленных на развитие и продвижение отечественных музеев. Основная цель проекта — поиск современных инструментов и механизмов продвижения музеев и привлечение внимания широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны.

Ожидается, что Самарскую область посетят около 200 гостей из разных регионов России. Стратегические сессии пройдут на площадках ведущих музеев региона, среди которых Самарский областной художественный музей, филиал Государственной Третьяковской галереи, Музей Модерна и др.

«Рады принять экспертное музейное сообщество у нас в регионе. Это возможность показать свой опыт и познакомиться с опытом коллег. Планируем максимально привлечь всех заинтересованных для обсуждения темы развития современных музеев», – отметила министр.

Эксперты обсудят вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, новые технологии, в том числе пиара и маркетинга, способствующие популяризации музейных продуктов.

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25 июня 2025  19:13
Аэрофлот прокомментировал ситуацию в аэропорту Курумоч
25
Врач по медицинской профилактике, врач-офтальмолог Эдуард Титов с 2023 года принимает участие в СВО, оказывая медпомощь на передовой и  в тыловых госпиталях. 
25 июня 2025  18:51
Врач Большечерниговской больницы возглавляет медицинскую роту в зоне СВО
67
В Самарской области реализуют 42 региональных проекта в рамках 12-ти нацпроектов, два из которых касаются технологического лидерства.
25 июня 2025  18:18
Вячеслав Федорищев провел Совет по национальным и приоритетным проектам Самарской области
105
В ходе визита Александр Боровков и его команда провели мониторинг состояния придомовых территорий, фасадов, крыш и подвалов.
25 июня 2025  15:41
Руководитель ГЖИ региона провел мониторинг многоквартирных домов в поселке Толевый
142
Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.
25 июня 2025  14:52
В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 
277
Весь список