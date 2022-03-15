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14 марта на сцене театра оперы и балета состоялась премьера спектакля «Князь Владимир: самарская страница» с участием знаменитых артистов балета Илзе Лиепа, Романа Андрейкина и воспитанников детского музыкального театра «Задумка».

Идею по возрождению спектакля удалось реализовать благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Спектакль очень сложный и актерски, и пластически, и эмоционально. Команду, которая могла бы его исполнить, нужно еще поискать. И «Задумка» как раз один из тех уникальных коллективов", - отметила народная артистка РФ, исполнитель роли Княгиня Ольга Илзе Лиепа.

«Благодаря этому проекту мы имеем возможность работать с профессионалами самого высшего уровня. Колоссальный опыт сейчас получают и хореографы, и воспитанники, - рассказала художественный руководитель детского театра «Задумка» Елена Колотовкина. - Приятно наблюдать,как в конце встают зрители,значит, мы смогли донести главную мысль».