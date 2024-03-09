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Состоялась итоговая защита проектов в Школе креативных индустрий г.Тольятти

9 марта 2024 13:42
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Состоялась итоговая защита проектов в Школе креативных индустрий г.Тольятти

Студийцы с большой ответственностью отнеслись к своим проектам и провели серьезную подготовительную работу.

Ребята уверенно представляли свои презентации, выступая перед другими учениками, родителями и приглашенными гостями. Каждый на защите продемонстрировал умение работать с информацией, анализировать данные и делать выводы.

Почетными гостями мероприятия стали: Марина Козлова, руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти и Татьяна Чирикова, доцент кафедры «Дизайн и художественное проектирование изделий» ПВГУС и член Союза художников России.

Обучающиеся студий «3D графика и анимация», «Графический дизайн» и «Фото- и видеопроизводство» представили свои работы по следующим направлениям: фотографии, репортажи и интервью в формате видео, мультфильмы. А также продемонстрировали авторские открытки на тему семейных праздников (8 марта, 23 февраля, день рождения) и дизайн-макеты.

Еще интересная новость, что учащиеся первого года обучения студии «Дизайн» в кинельской Школе креативных индустрий представили на собственной выставке постеры «Балет: формы движения». Немало внимания ученики уделили этикеткам выставки с названиями работ и именами авторов. Их дизайн, отсылающий к балетным пачкам и лентам, напоминающим шнуровку пуантов, также разработан и реализован самими ребятами.

Напомним, что Школы креативных индустрий создаются в нашей стране в рамках федерального проекта "Придумано в России".

ШКИ – это образовательные центры, в которых реализуются программы дополнительного профессионального образования в сфере основных направлений креативных индустрий: культура и искусство, медиа и коммуникации, дизайн, цифровые технологии. Итогом обучения станет не только получение новых знаний, но и создание обучающимися собственного творческого проекта, а также получение документа о дополнительном образовании.

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