Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»

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11 июля в 11:00 пройдёт пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре». Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

Гости узнают, как связаны с нашим городом кинозвёзды Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова и др.

ВРЕМЯ И МЕСТО

− 11 июля, воскресенье, 11:00

− Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)

ЭКСКУРСОВОД

− историк, старший научный сотрудник Елена Козырева.

ЦЕНА

– 200 рублей с человека, от 5 участников.

– 1000 рублей с группы до 5 человек, делится на участников.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Экскурсия идёт от 1,5 до 2 часов

12+