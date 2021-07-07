Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»

11 июля в 11:00 пройдёт пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре». Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Гости узнают, как связаны с нашим городом кинозвёзды Эльдар Рязанов, Андрей Миронов, Василий Шукшин, Елена Санаева, Ольга Остроумова и др.
ВРЕМЯ И МЕСТО
− 11 июля, воскресенье, 11:00
− Музей Эльдара Рязанова (Фрунзе, 120)
ЭКСКУРСОВОД
− историк, старший научный сотрудник Елена Козырева.
ЦЕНА
– 200 рублей с человека, от 5 участников.
– 1000 рублей с группы до 5 человек, делится на участников.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Экскурсия идёт от 1,5 до 2 часов
12+