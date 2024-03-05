Состоится Фестиваль-открытие сезона игр Центральной лиги международного союза КВН «Самара»

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С 12 по 25 января 2024 г. в г. Сочи состоялся «ХХХV международный фестиваль команд КВН «КИВИН – 2024». Ежегодно на фестивале подводятся итоги прошедшего года и происходит распределение команд на новый сезон. На фестивале движение «Самарский КВН» подтвердило статус официального представителя Международного союза КВН на территории Самарской области. По итогам работы в прошедшем году лига КВН «САМАРА» получила более высокую позицию в системе лиг Международного союза КВН, став «Центральной» (центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН).

Центральная лига Международного союза КВН «САМАРА», совместно с телевизионным творческим объединением «АМИК», при поддержке Администрации г.о. Самара представляет:

ФЕСТИВАЛЬ-ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ИГР

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИГИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА КВН «САМАРА»

Дата: 7 марта 2024 года.

Начало: 18-00

Место проведения: КРЦ «ЗВЕЗДА», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Г

Для участия в Фестивале заявки подали 84 команды из разных уголков нашей страны. По итогам подготовительной работы с креативными продюсерами в гала-концерте примут участие 30 команд КВН из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Перми, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Москвы, Владимира, города Шахты, Орска, Набережных Челнов, Стерлитамака, Ульяновской области, Нижнего Новгорода, Уфы, Батайска и Калининграда. В сезон игр лиги «САМАРА» попадут 24 команды.

В новом сезоне лиги «САМАРА» творческой работой с командами занимаются опытные выпускники Самарского КВН: Дмитрий Колчин – абсолютный чемпион МС КВН в составе команды КВН «СОК», Семен Крымов и Нурлан Кабаков – участники Премьер-Лиги КВН в составе команды КВН «САМАРА».

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