Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 

29 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится церемония вручения X Национальной оперной премии «Онегин» в 8 конкурсных номинациях.

Среди претендентов на получение премии солисты Шостакович Опера Балет: Иван Волков в номинации «Лучшая мужская роль» – за партию Гофмана и Давид Погосян в номинации «Роль второго плана» – за партии Андреаса, Кошниля, Питтикиначчо и Франца в опере Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана».

В шорт-лист премии вошли 15 театров из 12 регионов и два независимых оперных проекта. На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165. Экспертный совет посмотрел 58 спектаклей. В шорт-лист Х Национальной оперной премии «Онегин» вошли Приморская сцена Мариинского театра (Владивосток), Урал Опера Балет (Екатеринбург), Михайловский театр, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, НОВАТ, «Геликон-опера», Нижегородский, Красноярский, Самарский, Челябинский, Пермский, Ростовский, Якутский оперный театры, Московский государственный детский театр имени Наталии Сац, Санкт-Петербургский детский оперный театр «Strekozza» и оперные проекты Союза театральных деятелей РФ и творческого вызова Opera Call.

Полный список номинантов и номинаций опубликован на сайте Национальной оперной премии «Онегин»:

https://oneginaward.ru/nominees/2025/

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ