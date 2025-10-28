Я нашел ошибку
Первоклашки поблагодарили огнеборцев за увлекательную экскурсию!
Сызранские первоклассники посетили пожарно-спасательную часть
В Самаре небольшой дождь, температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +9, +11°С.
29 октября в регионе дождь, до +12°С
В Самаре завершилась серия технических пусков фонтанов в парке Победы – сухого фонтана «Адмиралтейская звезда» и фонтана у реконструированного водоема.
В самарском парке Победы приступили к консервации на зиму новых фонтанов
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 

28 октября 2025 17:17
96
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.

29 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится церемония вручения X Национальной оперной премии «Онегин» в 8 конкурсных номинациях.

Среди претендентов на получение премии солисты Шостакович Опера Балет: Иван Волков в номинации «Лучшая мужская роль» – за партию Гофмана и Давид Погосян в номинации «Роль второго плана» – за партии Андреаса, Кошниля, Питтикиначчо и Франца в опере Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана».

В шорт-лист премии вошли 15 театров из 12 регионов и два независимых оперных проекта. На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165. Экспертный совет посмотрел 58 спектаклей. В шорт-лист Х Национальной оперной премии «Онегин» вошли Приморская сцена Мариинского театра (Владивосток), Урал Опера Балет (Екатеринбург), Михайловский театр, МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, НОВАТ, «Геликон-опера», Нижегородский, Красноярский, Самарский, Челябинский, Пермский, Ростовский, Якутский оперный театры,  Московский государственный детский театр имени Наталии Сац, Санкт-Петербургский детский оперный театр «Strekozza» и оперные проекты Союза театральных деятелей РФ и творческого вызова Opera Call. 

Полный список номинантов и номинаций опубликован на сайте Национальной оперной премии «Онегин»: 
https://oneginaward.ru/nominees/2025/ 

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

 

Теги: Самара

