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Снятую в Тольятти короткометражку представили на кинофестивале «Короче»

27 августа 2024 10:27
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Снятую в Тольятти короткометражку представили на кинофестивале «Короче»

Короткометражный фильм «Новичок», снятый начинающим тольяттинским режиссером Виталием Уймановым, принял участие в кинопоказе на XII фестивале короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.

«Новичок» снимали в Тольятти, в технопарке «Современник» при поддержке Центра кинопроизводства Самарской области, в партнерстве с Vitv. По сюжету, группа ребят одевает очки виртуальной реальности, чтобы сыграть в игру, но попадает в место, неотличимое от реального. Необходимое содействие съемочному процессу оказал региональный Центр кинопроизводства.

«Мы помогли организовать место для съемок в Тольятти, на площадке технопарка «Современник». Кроме того, привлекали военно-исторический клуб «Патриоты» - отметил исполнительный директор АНО «Центр кинопроизводства Самарской области» Марк Буров.

Тольяттинец Виталий Уйманов уже не в первый раз представляет свои работы на кинофестивалях. Во время обучения во ВГИКе он снял два короткометражных фильма, которые в дальнейшем стали участниками 31-го и 32-го «Кинотавра. Короткий метр».

«Фильм «Новичок», который мы представили на фестивале «Короче» в силу своего характера вклинивается в авторское кино и задает зрителю своею энергию», - подчеркнул Виталий Уйманов.

Самарская область все чаще становится точкой притяжения съемочных групп. В апреле этого года на федеральном канале вышел комедийный сериал «Цирк», который снимали в столице региона, в том числе, на площадке городского цирка. В 2022 году в Тольятти проходили съемки нескольких эпизодов детективной комедии «Лада Голд».

«Наша команда во главе с врио губернатора Вячеславом Андреевичем Федорищевым ведет большую работу по созданию в регионе кинокластера. Наша главная цель - сделать Самарскую область одним из самых востребованных регионов для съемок художественных фильмов, сериалов, авторского кино, - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для этого мы создаем необходимую инфраструктуру поддержки. Региональный Центр кинопроизводства станет тем самым «единым окном» для кинокомпаний, выбравших Самарскую область в качестве площадки для съемок. Центр призван решать самые разные организационные вопросы, поступающие от съемочных групп, а также презентовать регион режиссерам, продюсерам и привлекать сюда новые, интересные кинопроекты».

Центр кинопроизводства поможет съемочным группам с администрированием, в том числе привлечением специалистов, предоставлением зданий, помещений, транспорта и оборудования и др.
Также в Самарской области создается кинокомиссия, которая будет решать вопросы, связанные с предоставлением ребейтов – субсидий на компенсацию кинокомпаниям части расходов. Комиссия займется и развитием киноиндустрии в регионе.

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