Скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Егоров

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Заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Егоров умер в возрасте 50 лет, передает ТАСС.

"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", - сообщается в четверг на сайте театра.

В 1997 году состоялся громкий кинодебют Андрея Егорова в фильме «Время танцора», за который в 1998 году он был награждён премией «Золотой овен» на фестивале «Кинотавр».

Андрей Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии. Последние годы был занят в спектаклях "Красное колесо", "Судьба одного дома", "Барабанщица". Также снимался в различных фильмах и телесериалах, таких как "Смерш", "Жених", "Оптимисты" и др.

Фото: Пресс-служба центрального академического театра Российской армии