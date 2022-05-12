Скончался главный режиссёр самарского театра драмы Валерий Гришко

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12 мая не стало художественного руководителя Самарского академического театра драмы им. Горького.



Валерий Викторович Гришко родился 12 ноября 1951 года в Донецке. В 1972-м окончил Ленинградский институт культуры им. Крупской.



За весь творческий путь поставил более 60 спектаклей в России и за рубежом. Особую зрительскую любовь получил за постановки "Амадеус" П. Шеффера и "Детектор лжи" В.Сигарева.



Время и место прощания со знаменитым режиссёром и киноактером пока неизвестны, сообщает sovainfo.ru.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС