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Скончался главный режиссёр самарского театра драмы Валерий Гришко

12 мая 2022 22:51
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Ему было 70 лет.

12 мая не стало художественного руководителя Самарского академического театра драмы им. Горького. 
 
Валерий Викторович Гришко родился 12 ноября 1951 года в Донецке. В 1972-м окончил Ленинградский институт культуры им. Крупской. 
 
За весь творческий путь поставил более 60 спектаклей в России и за рубежом. Особую зрительскую любовь получил за постановки "Амадеус" П. Шеффера и "Детектор лжи" В.Сигарева. 
 
Время и место прощания со знаменитым режиссёром и киноактером пока неизвестны, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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