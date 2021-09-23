Я нашел ошибку
Главные новости:
Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту
Сбер распространил функцию фиксации курса валют на момент покупки на дебетовую и кредитную СберКарту
Около парка Гагарина в Самаре в ДТП погибла женщина
Около парка Гагарина в Самаре в ДТП погибла женщина
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
В областном Министерстве культуры ответили на претензии Счетной палаты к самарскому зоопарку
В областном Министерстве культуры ответили на претензии Счетной палаты к самарскому зоопарку
Самарская область демонстрирует опережающие темпы развития в гостиничной и туристической отраслях
Самарская область демонстрирует опережающие темпы развития в гостиничной и туристической отраслях
Фигуристка Трусова упала в Сызрани перед стартом Кубка России
Фигуристка Трусова упала в Сызрани перед стартом Кубка России
Школьница из Самарской области прошла в полуфинал отборочного этапа «Детского Евровидения»
Школьница из Самарской области прошла в полуфинал отборочного этапа «Детского Евровидения»
Тольяттинец обманул горожан на общую сумму около 170 тысяч рублей
Тольяттинец обманул горожан на общую сумму около 170 тысяч рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
-0.33
EUR 85.49
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьница из Самарской области прошла в полуфинал отборочного этапа «Детского Евровидения»

23 сентября 2021 12:45
86
Школьница из Самарской области прошла в полуфинал отборочного этапа «Детского Евровидения»

Юная певица из Самарской области Юлия Гаврилова прошла в полуфинал национального отборочного этапа конкурса «Детское Евровидение». Об этом сообщила мама школьницы Наталья.

- Мы получили сообщение, что 30 сентября нас будут ждать на очередном отборочном туре. Это очень ответственно, потому что все, чего достигает Юля, это только благодаря своему таланту. У нас нет продюсеров, есть только голос и вера в свои силы, - рассказала Наталья.

В полуфинале отборочного тура «Детского Евровидения» школьница споет авторскую песню.

Напомним, Юлия Гаврилова живет в Кинель-Черкасском районе и занимается музыкой с 5 лет. Она не раз становилась победительницей музыкальных конкурсов. В ее копилке уже более 500 грамот и дипломов. О девочке узнала вся страна, когда она приняла участие в шоу «Голос. Дети». Талант школьницы поразил и зрителей, и звездное жюри. Она дошла до финала. Также Юля стала финалисткой Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» и полуфиналисткой «Детской Новой волны», сообщает Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
23 сентября 2021  13:09
Еще 542 жителя Самарской области заболели коронавирусом
12
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
23 сентября 2021  11:32
Самарцы обеспокоены запахами в Куйбышевском районе
130
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
23 сентября 2021  09:25
Перекрытие М-5 в Самарской области перенесли на неопределенный срок
183
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
588
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
497
Весь список