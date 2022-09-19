СГИК: певица Этери Бериашвили проведет кастинг в Музыкальную академию Ларисы Долиной

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С 19 по 21 сентября Этери Бериашвили, наставник Музыкальной академии Ларисы Долиной, преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства, участница участница телепроекта «ГОЛОС» (2 сезон), эксперт музыкального шоу «Ну-ка все вместе», актриса мюзиклов, педагог и эксперт Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, проведет в Самарском институте культуры образовательный интенсив для учащихся и преподавателей профильных средних и высших учебных учреждений, а также для тех, кто занимается вокалом.

Этери Бериашвили расскажет об изучении творчества вокальных групп, о работе в студии звукозаписи, основах вокальной аранжировки и о профессии бэк-вокалиста, а также о работе с нотным материалом.



Во вторник, 20 сентября, Этери Бериашвили и Юлия Шегай проведут кастинг в Музыкальную академию Ларисы Долиной. Лучшие исполнители смогут учиться у ведущих исполнителей России.



В минувшем учебном году было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарским государственным институтом культуры и Музыкальной академией Ларисы Долиной. Самарский институт культуры стал первой региональной пилотной площадкой в стране, на базе которой будут проходить прослушивания, мастер-классы педагогов академии и также самой народной артистки России Ларисы Долиной, сообщает пресс-служба СГИК.

Фото: пресс-служба СГИК