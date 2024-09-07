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Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
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Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой

7 сентября 2024 11:58
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сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой

7 сентября с 20.30 до 22.00 в летнем театре Струковского сада пройдёт вечер романсов с участием Екатерины Гусевой в сопровождении пианиста и композитора, заслуженного артиста России Александра Покидченко. Выступление заслуженной артистки РФ завершит первый день Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В рамках концерта Екатерина Гусева исполнит такие произведения,  как «Побудь со мной», «Белой акации гроздья душистые», «Мне нравится, что вы больны не мной», «Загадка женщины», «Музыкант играл на скрипке», «Старый рояль», «Опавшие листья» и другие. 

До начала концерта Екатерины Гусевой в летнем театре Струковского сада с 18.00 до 20.00 выступят участники фестиваля «На сопках Маньчжурии» Нижегородский губернский оркестр и военный оркестр штаба Черноморского флота из Севастополя.
 
Отметим, что в летнем театре установлен партер на 700 мест. Вход и рассадка свободные.

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Теги: Мероприятия

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