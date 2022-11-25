Сегодня, 25 ноября, состоится юбилейный вечер ГМК-62 (Городского молодежного клуба).
Приглашаются все желающие! Вход свободный.
Вы узнаете о проектах ГМК-62: джазовых концертах, концерте Владимира Высоцкого во дворце спорта, а также о работе фотоклуба, художественного клуба, студии бардовской песни, дискуссионного клуба "Колокол", движениях СТЭМ и КВН.
На сцене выступят:
джаз-оркестр;
бард Александр Исаев;
команда КВН;
президент "Центра Владимира Высоцкого в Самаре" Михаил Трифонов
25 ноября 2022 года, 16:30 – 20:00
Универ Студия (Молодогвардейская, 151)
Фото: пресс-служба правительства СО