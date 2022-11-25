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Сегодня, 25 ноября, состоится юбилейный вечер ГМК-62 (Городского молодежного клуба).



Приглашаются все желающие! Вход свободный.



Вы узнаете о проектах ГМК-62: джазовых концертах, концерте Владимира Высоцкого во дворце спорта, а также о работе фотоклуба, художественного клуба, студии бардовской песни, дискуссионного клуба "Колокол", движениях СТЭМ и КВН.



На сцене выступят:

джаз-оркестр;

бард Александр Исаев;

команда КВН;

президент "Центра Владимира Высоцкого в Самаре" Михаил Трифонов



25 ноября 2022 года, 16:30 – 20:00

Универ Студия (Молодогвардейская, 151)

Фото: пресс-служба правительства СО