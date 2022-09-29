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САТОБ приглашает на премьеру балета «Снежная королева»

29 сентября 2022 22:49
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Партии в балете исполнят студенты Самарского хореографического училища, артисты балета САТОБ и учащиеся детской школы искусств №16 Самары.

9 октября 2022 года в 16.00 Самарский академический театр оперы и балета им.Д.Д.Шостаковича приглашает на премьеру. «Снежная королева»- балет в двух действиях, создан по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена и Евгения Шварца на музыку А. Адана, А. Глазунова, Х. Альвена, О. Респиги, В. Райтио, И. Стравинского, Е. Меньщикова.

Балет «Снежная королева» — это сказка о смелой, любящей Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы освободить друга Кая из ледового плена. Вместе с Гердой вы заглянете в зачарованный сад, где за ширмой красоты и изящества таится коварство, побываете в логове лесных разбойников, узнаете, что такое подлинное великодушие и благородство, окажитесь в чертогах самой Снежной королевы.

Партии в балете исполнят студенты Самарского хореографического училища (колледжа), артисты балета Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича и учащиеся детской школы искусств №16 (г.о.Самара) «Дивертисмент».

Студенты Самарского хореографического училища ежегодно задействованы в спектаклях репертуара Самарского академического театра им.Д.Д.Шостаковича, но это первый раз, когда училище ставит самостоятельный спектакль, в котором задействованы студенты училища практически в полном составе.

Новые красочные костюмы, декорации, красивая музыка, юные артисты и чудесный сюжет самой известной сказки главного сказочника в мире – всё это увидят  зрители на премьере спектакля.

Вход на спектакль по пригласительным, сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото:   минкульт СО

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