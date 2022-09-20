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САТОБ приглашает отметить день рождения Дмитрия Шостаковича

20 сентября 2022 16:04
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Вход свободный.

25 сентября в 17:00, в воскресенье, в день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Самарский академический театр оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича приглашает зрителей на мероприятие на Малой сцене.

В рамках международного фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век» состоится специальный показ видеозаписи концерта оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии, который исполнил Седьмую «Ленинградскую» симфонию великого композитора 9 августа 2022 года – в день 80-летия со дня первого исполнения произведения в блокадном Ленинграде. Санкт-Петербургская филармония, как и наш театр, носит имя Дмитрия Шостаковича.

Перед записью концерта будет показан видеофильм о выставке «Партитура памяти», на которой представлены уникальные экспонаты, многие из которых не демонстрировались никогда: партитура, личная переписка Дмитрия Шостаковича; подлинные инструменты и вещи дирижера Карла Элиасберга и музыкантов – участников ленинградской премьеры; афиши, фото, связанные с исполнением симфонии в Куйбышеве, Москве, Новосибирске, Ташкенте, Лондоне, Нью-Йорке и, конечно, в Ленинграде, которому отведено ключевое место в экспозиции.

Вход свободный.  Продолжительность мероприятия 2 часа. 12+

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Мероприятия

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