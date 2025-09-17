САТОБ представит на Новой сцене Большого театра раритетные балеты

125

23-24 сентября на Новой сцене Большого театра пройдут гастроли Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. В рамках Десятого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку» будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора»: «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго и «Времена года» Александра Глазунова.

Фантастический балет в одном действии «Роман Бутона розы» Риккардо Дриго подготовил Мариус Петипа в 1904 году для Эрмитажного театра, но постановка не состоялась. Мировая премьера прошла в 1919 году на сцене Мариинского театра в бенефисе Риккардо Дриго. Балетмейстер-постановщик — Александр Чекрыгин.

Балетмейстер-постановщик и автор новой хореографической редакции – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025)

Либретто Натальи Воскресенской по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа (2025)

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Художник-постановщик — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Альона Пикалова

Художник по костюмам — лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903)

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Аллегорический балет в одном действии Александра Глазунова «Времена года» в хореографии Мариуса Петипа впервые был представлен на сцене Эрмитажного театра в 1900 году (Санкт-Петербург).

Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик и дирижёр проекта — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Постановка наставника-куратора проекта «Русский балет навсегда» заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной и победителей фестивального проекта «Русский балет навсегда» Благотворительного фонда Илзе Лиепа Елизаветы Мазуркевич, Лилии Симоновой, Даниила Благова

I картина «Зима». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Елизавета Мазуркевич

II картина «Весна». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Лилия Симонова

III картина «Лето». Балетмейстер-постановщик — наставник-куратор проекта «Русский балет навсегда» заслуженная артистка России Марианна Рыжкина

IV картина «Осень». Балетмейстер-постановщик — лауреат международных конкурсов Даниил Благов

Художник-постановщик и художник по костюмам — заслуженный артист Республики Башкортостан Иван Складчиков

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Премьера в Самарском театре оперы и балета состоялась 30 марта 2025.

Напомним, что в этом году Большой театр побывал с гастролями в городе на Волге — 23-26 апреля в рамках проекта «Большие гастроли — ведущие театры», организованного Росконцертом при поддержке Министерства культуры РФ. К 80-летию Победы артисты Большого представили в Самаре оперный гала-концерт с участием ведущих солистов и три показа балета «Сильфида» на сцене Самарского государственного академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Большой театр, находясь в эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Куйбышеве (Самаре), выступал на сцене театра оперы и балета почти три года. Традиция приурочивать гастроли Большого в Самаре к годовщине Дня Победы имеет тридцатилетнюю историю, начавшуюся с фестиваля «Звёзды Большого в Самаре» в честь 50-летней годовщины Великой Победы. Самарский театр также неоднократно выступал на сценах Большого театра.

18 сентября в 18.30 в преддверии творческого тура в Большой театр России проект «Балеты императорского двора» будет показан на сцене Шостакович опера балет.

