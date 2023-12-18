САТОБ представил оперу «Любовь к трем апельсинам» на сцене Большого театра Беларуси

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14 декабря Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в рамках XIII Минского международного Рождественского оперного форума показал на сцене Большого театра Беларуси оперу «Любовь к трём апельсинам» Сергея Прокофьева.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность гуманитарного сотрудничества для развития российско-белорусских отношений. Как отметил Президент, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, исключительно важно укреплять Союзное государство России и Беларуси, многогранные связи, личные, человеческие контакты.

В этом году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Большого театра республики Беларусь. Он предусматривает организацию гастрольной деятельности театров, обмен солистами и коллективами, совместные творческие проекты, проведение мастер-классов ведущих специалистов.



«Наступает период настоящих больших проектов на основе договоренностей и подписанного договора о сотрудничестве. Мы планируем создание совместной постановки. Опыта взаимодействия такого рода у нас пока не было. Мы выбрали прекрасное сочинение – оперу «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. Мне кажется, эта опера будет интересна и взрослым, и детям. Она бесконечна по смыслам и краскам, в ней есть совершенно роскошная музыка. Я жду от этого проекта настоящих творческих открытий», – сказала генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

«Я рада, что мы выстраиваем творческие контакты с Республикой Беларусь. Убеждена, что мастерство и профессионализм наших музыкантов и артистов по достоинству оценить минская публика. Помимо творческой составляющей у театра стоит задача провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Например, обсуждается возможность визита труппы Большого театра Беларуси на фестиваль имени Дмитрия Шостаковича в следующем году, совместные постановки театров», – поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Самарский театр впервые за всю свою историю побывал на гастролях в Беларуси. Решение показать на прославленной сцене именно оперу «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева было неслучайным.

«Мы считаем, что это самый оптимистичный и радостный спектакль из тех, что написал молодой Прокофьев. Он был в это время очень счастлив, много путешествовал, радовался жизни. Все это нашло отражение в музыке. И наш спектакль, как мне кажется, очень соответствует духу музыки Прокофьева, особенно костюмы и сценография. Музыка яркая, образная, и, я бы даже сказал, задиристая. Мы очень благодарны генеральному директору Екатерине Дуловой за приглашение на этот форум со спектаклем, который, как оказалось, никогда не ставился в Большом театре Беларуси, и не показывался другими театральными коллективами. Самарский театр впервые на гастролях в Беларуси, и за возможность осуществить эту поездку мы признательны губернатору Самарской области Дмитрию Азарову», – поделился художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д Шостаковича Евгений Хохлов.

Для тенора Ивана Волкова участие в этой постановке – дебют и в самарском театре, и первое выступление в Беларуси, а также первое исполнение музыки Сергея Прокофьева.

«Партию Принца я никогда раньше не исполнял, и для меня этот спектакль ещё и знакомство с исполнением музыки Сергея Прокофьева. У него уникальный материал… Для того, чтобы исполнять Прокофьева, нужно понять его философию. У композитора очень яркие образы, и музыка помогает актерской работе. Она эмоциональная, острая, характерная, пересекается с действием, которое происходит на сцене. Ещё хочу отметить, что очень понравилась сцена белорусского театра, потрясающая акустика, хорошо слышно оркестр, удобное взаимодействие с дирижёром», – рассказал Иван Волков.

Другие партии исполнили: Король Треф – заслуженный артист России Андрей Антонов, Фата Моргана – заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, Труффальдино – Анатолий Невдах, Панталон – Роман Николаев, Клариче – Анна Костенко, Леандр – Максим Сударев, Маг Челий – Георгий Шагалов, Смеральдина – Елена Марченко, Принцесса Нинетта – Анастасия Лапа, Принцесса Линетта – Анастасия Вечеркина, Принцесса Николетта – Екатерина Поздняк, Кухарка – Ренат Латыпов, Фарфарелло – Степан Волков, Глашатай – Артём Камалитдинов, Церемониймейстер – Владислав Новичков.

Минские зрители очень тепло приняли постановку самарского театра. После спектакля долго благодарили артистов продолжительными овациями и положительными отзывами:

«Ух, какую интересную работу привезли самарцы! Решение постановочной группы оформить эту оперу Прокофьева в стилистике русского авангарда просто гениально! Bravi!!! Огромное уважение вызывает обращение театра к такому музыкальному материалу и желание экспериментировать!», – Майя Михайловна.

«Действительно, браво, маэстро Хохлов! Удержать и сыграть такого молодого, искрящегося, сложнейшего Прокофьева! А какая постановка! Наслаждение для глаза и ума! Это был прекрасный вечер форума! Настоящий праздник! Спасибо каждому!», – Людмила Котельникова.

«Синтез музыки Прокофьева с визуальными идеями авангардистского направления в искусстве Малевича дал поразительный результат! Сценография и костюмы в духе геометрического абстракционизма впечатлили, как и мастерство артистов. Огромное спасибо нашим замечательным самарским гостям!!!», – Светлана Щеголева.

Дирижер-постановщик и музыкальный руководитель – Евгений Хохлов, режиссер-постановщик – Наталья Дыченко, художник-постановщик – Елена Соловьёва, художник по костюмам – Наталья Земалиндинова, художник по свету – Евгений Ганзбург, художник по компьютерной графике – Владимир Поротькин, хормейстер-постановщик – Максим Пожидаев, хореограф-постановщик – Павел Самохвалов, ассистент режиссера – Наталья Беляева.

Фото: Михаил Гридасов/ предоставлено пресс-службой САТОБ