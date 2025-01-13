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САТОБ: Ольге Бараховской присужден приз "Душа танца"

13 января 2025 17:34
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«Душа танца» — награда в сфере искусств, которая вручается выдающимся деятелям.

Решением Творческого совета редакции журнала «Балет» заслуженной артистке РСФСР Ольге Израилевне Бараховской присужден приз «Душа танца» — награда в сфере искусств, которая вручается выдающимся деятелям.

Ольга Израилевна в труппе Куйбышевского театра оперы и балета с 1971 года, поступила в труппу по приглашению главного балетмейстера театра Аллы Шелест.

В течение 30 лет была ведущей балериной Шостакович Опера Балет, с 2001 года перешла на должность педагога-репетитора по балету. Принимает участие в подготовке и выпуске всех премьерных и репертуарных спектаклей театра.

Вручение приза состоится на торжественном гала-концерте на сцене Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

 

Фото:  пресс-служба САТОБ

 

Теги: Самара

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