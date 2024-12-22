САТОБ: объявили лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры»

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На сцене Самарского академического театра оперы и балета объявили лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры».

«Золотая книга. Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств и культуры» – один из культурных брендов региона. В 2024 году на ее страницах появились новые имена:

«Театральное искусство». Антон Иванов – артист драматического театра «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова, член Союза театральных деятелей России;

«Музыкальное искусство. Фортепиано». Александр Князев – студент Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства (г. Москва);

«Музыкальное искусство. Домра». Милана Матвеева – студентка Тольяттинского колледжа искусств имени Р.К. Щедрина;

«Искусство балета». Александр Лебединский – артист балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича;

Екатерина Ляпичева – преподаватель детской художественной школы № 2 г. Самары – стала лауреатом в номинации «Изобразительное искусство»;

«Изобразительное искусство». Виктория Цацина – преподаватель и председатель предметно-цикловой комиссии по специальности «Дизайн по отраслям» Самарского областного училища культуры и искусств;

«Сольное и хоровое народное пение». Мария Мельникова – студентка Российской академии музыки имени Гнесиных.

«Золотая книга – это своеобразная ступень в творческой карьере работников отрасли, – отметил директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин. – Мы выбираем и отмечаем прежде всего тех, кто добился значительных успехов в своем деле, стал лауреатами профессиональных международных и всероссийских конкурсов. Среди «золотых» имен немало тех, кто сегодня работает не только в столице России, но и за рубежом, выходит на знаменитые мировые сцены, – это оперные певцы, талантливые музыканты, танцовщики. Многие остаются здесь и продолжают работать, а это значит, что профессионалов в отрасли становится все больше и качество нашего, регионального обучения, подтягивается, а где-то и достигает уровня ведущих российских учреждений дополнительного художественного образования».